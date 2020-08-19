شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف التجارية" تتقدم بمذكرة لوزارة الصناعة لفتح تصدير الجلود الويت بلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة إن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية تقدم بمذكرة لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع وذلك بناءا على ما تم عرضه داخل الاجتماع الأخير من شعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلد الخام من حالة الكساد التي يعانى منها السوق في قطاع الجلود والاحذية في ظل الازمة العالمية للجلود .

وأشار مهران في تصريحات لليوم السابع إلى أنه في ظل الازمة الجارية اضطرت البرازيل إلى عمل مدافن صحية للجلود كما قامت الارجنتين بعرض الجلد الخام بسعر 4 دولار للقطعة وهى تمثل تكلفة تمليح الجلد فقط .

وأكد مهران على ضرورة ان يتم تعديل او إيقاف قرار قرار رقم 304 لسنة 2016 لمدة 6 شهور على الأقل والسماح بتصدير الجلود الويت بلو للمساعدة من اجل تخطى الازمة الحالية .

وكانت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة حذرت من كارثة بيئية قد تحدث حال استمرار توقف تصدير الجلود الويت بلو، وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، موضحة أن هناك ركودا كبيرا في سوق الجلود عالميا ومحليا في ظل أزمة كورونا وهو ما جعل فرص التصدير ضعيفة جدا ومع زيادة المخزون للمدابغ.

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ومن جانبه ناشد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ وزارة التجارة والصناعة بضرورة فتح تصدير الجلود الويت بلو حيث إنها المطلوبة خارجيا في الوقت الحالي ونظرا لزيادة الكميات المخزنة لدي المدابغ ومصانع الجلود، وهو ما يتسبب في خسائر للمصنعين.

وأشار مهران في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة الكميات المعروضة من الجلود قد يؤدي إلى عدم شراء الجلود من قبل المدابغ مما يعني أنها قد ترمي كمخلفات وهو ما قد يؤدي إلى أزمة بيئية، موضحا أن قرار فتح تصدير الجلود الويت بلو وهي المدبوغة وليست مصبوغة أو ملونة بشكل أسرع ولفترة قليلة حتى تنتهي أزمة كورونا أو حتى يتم تحسن الوضع في سوق الجلود محليا.