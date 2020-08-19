شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مرتبات 6.5 مليون موظف بالدولة الأحد المقبل على 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ يوم 23 أغسطس صرف مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة وعددهم 6.5، ومن المقرر أن يتم صرفها كالتالى، يوم 23 أغسطس سيتم صرف مرتبات 25 وزارة وجهة حكومية، ويوم 24 أغسطس سيتم صرف مرتبات 21 وزارة وجهة حكومية، كما سيتم صرف المرتبات يوم 25 أغسطس لعدد 9 وزارات وجهات حكومية.

يذكر أن أن عدد ماكينات الـATM المنتشرة على مستوى الجمهورية يصل إلى 14 ألف ماكينة ولا يوجد داعى للتزاحم والحصول على المرتب فى نفس مواعيد الصرف أو الصرف من ماكينات محددة، والافضل أن يتم الصرف من أقرب الماكينات من المنزل، كما أن سحب المرتب لابد أن يكون حسب احتياجات الفرد لدفع متطلباته من الكاش فقط، وأن يتوجه بشراء احتياجاته الأخرى من السلع باستخدام الكارت بديل للكاش.

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وفى حالة ضياع الكارت أو سحبه فى الماكينة وضياعه لابد أن يتم الاتصال بـ call center التابعة للبنك، وتقديم طلب بوقف الكارت ومنحه البيانات لإصدار كارت جديد، حيث يتم إعادة إصدار كارت جديد وتسلمه من البنك خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، ومنع التزاحم على ماكينات ATM أو سحب المرتب فى نفس اليوم، وأن يتم السحب على حسب الاحتياجات من الكاش فقط .