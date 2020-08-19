شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: إعادة هيكلة مجلس إدارة شركة أوكيو العمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن جهاز الاستثمار العمانى أعاد اليوم الثلاثاء، تشكيل مجلس إدارة شركة أوكيو، وتقرر تعيين ملهم بن بشير الجرف رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

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