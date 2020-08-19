شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستقر عقب التزام أوبك+ بتخفيض الإنتاج والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:01 صباحًا, 19 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض حافظت أسعار النفط اليوم على استقرارها، عقب التزام مجموعة منتجي أوبك+ بتخفيض الإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات لتجري تسويتها عند 45.46 دولارا للبرميل.

وجرت تسوية عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مستقرة عند 42.89 دولارا للبرميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تستقر عقب التزام أوبك+ بتخفيض الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.