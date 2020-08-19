الأسـهم تواصـل الصعـود.. سـيولة 3 جلسـات ثُلـث تداولات يوليـو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تدفقت سيولة إضافية في أسواق المال المحلية تخطت 800 مليون درهم في جلسة يوم (الثلاثاء)، وقادت العديد من الأسهم إلى مستويات سعرية جديدة، مدعومة ب«القيادية» التي عززت ثقة المتداولين، سواء في العقار أو البنوك، ليرتفع مؤشر سوق دبي 0.84% وسوق أبوظبي 0.32%.

واستقطبت الأسواق سيولة شراء أجنبية بلغت 54 مليوناً كمحصلة شراء في سوق دبي، وكذا المحافظ الاستثمارية التي ضخت 35 مليون درهم كمحصلة شراء أيضاً، رغم التوجه نحو التسييل في سوق أبوظبي.

وعاد «إعمار العقارية» ليتزعم تداولات سوق دبي بقيمة 83 مليون درهم عبر التداول على 29 مليون سهم، وارتفع 3.59% إلى مستوى 2.88 درهم، فيما صعد «الدار» 2.66% بسيولة تخطت 100 مليون درهم من خلال التداول على 54 مليون سهم، مغلقاً سعره عند 1.93 درهم.

وأظهر تحليل ”الخليج 365” اليومي تصدر هذين السهمين القياديين مشتريات الأجانب (غير العرب)، حيث ارتفعت حصتهم في «إعمار العقارية» إلى 11.45 مليون سهم بما يعادل 0.16% فيما زادت حصتهم في «الدار» إلى 8.7 مليون سهم بما يعادل 0.11%.

وعلى صعيد الأسهم القيادية الأخرى، ارتفع «دبي الإسلامي» 2.51% و«أبوظبي التجاري» 0.39% و«اتصالات» 0.6%، في مقابل نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.47% بفعل جني الأرباح المحدود على السهم وكذلك «أبوظبي الأول» بنزوله 0.18%.

وسجلت سيولة الأسواق 848 مليون درهم، منها 364 مليون درهم في دبي و484 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 466.3 مليون سهم، توزعت بواقع 325 مليون سهم في دبي و141.3 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 24 شركة، وجاء ذلك من خلال 8030 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.84% إلى مستوى 2224.61 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والتأمين والاستثمار والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 0.8% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 2.51% رغم نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.47%.

وزاد قطاع العقار 1.9% بفعل ارتفاع «إعمار العقارية» 3.59% و«إعمار للتطوير» 1.81% و«إعمار مولز» 1.4% في مقابل نزول «أرابتك» 4.93% و«داماك» 0.71% فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 4.89% بعد إعادة التداول على السهم عقب الإفصاح عن معلومات جوهرية.

وزاد قطاع الاستثمار 0.22% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.96% في الوقت الذي استقر كل من «دبي للاستثمار» و«شعاع كابيتال» من دون تغيير.

وعلى العكس، انخفض قطاع النقل 0.8% مع انخفاض «العربية للطيران» 0.85% و«أرامكس» 0.52% و«الخليج للملاحة» 4.03%.

سوق أبوظبي

من جانبه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.32% عند مستوى 4445.48 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والسلع.

وزاد قطاع العقار 2.5% بعد ارتفاع «الدار» 2.66% و«رأس الخيمة العقارية» 0.26%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.6% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الاستثمار 0.54% بعد صعود «العالمية القابضة» 0.17% و«إشراق» 0.23% و«الواحة كابيتال» 3.7%.

وارتفع قطاع الطاقة 1.39% نتيجة ارتفاع «طاقة» 3.33% و«دانة غاز» 1.73% رغم نزول «أدنوك للتوزيع» 0.32%.

وعلى العكس، تراجع قطاع البنوك هامشياً 0.07% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.18% في وقت ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.39% و«أبوظبي الإسلامي» 0.26%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 83 مليون درهم مغلقاً عند 2.88 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 66.3 مليون درهم، وأغلق عند 10.45 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً تداولات ب62 مليون درهم، ليغلق عند 4.07 درهم.

وفي سوق أبوظبي، ظلت التداولات الأكثر من نصيب «أبوظبي الأول» ب132.6 مليون درهم مغلقاً عند 11.18 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بلغت 102.6 مليون درهم وأغلق عند 1.93 درهم.