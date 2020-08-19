مسـلـم بـن حـم: المحفـزات الحكومية تخفف الأعباء الاقتصادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أكد الشيخ مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، أن الجميع متفائل باستعادة الاقتصاد الوطني بشكل عام، وقطاع السفر والسياحة بشكل خاص، عافيته سريعاً، نظراً لما يمتلكه من مقومات، وما يتضمنه من فرص، فضلاً عن الدعم الحكومي القوي.

وقال مسلم بن حم: حكمة القيادة الرشيدة في إدارة الأزمة والعمل على إطلاق العديد من المبادرات والخطط التحفيزية التي تميّزت بحسن توقيتها وبشمولها للعديد من القطاعات الحيوية في الدولة، أسهمت في تسهيل ودعم استمرارية الأعمال.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مكاتب بن حم للسفر في أبوظبي في إطار جولاته التفقدية على مختلف القطاعات الخاصة بالمجموعة للاطلاع على سير العمل، والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث بعد العودة للعمل وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في ظل جائحة «كورونا»، ورافقه خلال الزيارة الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري مدير عام مجموعة بن حم.