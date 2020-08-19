بناء المنازل في الولايات المتحدة يفوق التوقعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت عمليات البدء ببناء المنازل في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع زيادة تصاريح البناء الأمريكية.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن عمليات البدء ببناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة سجلت وتيرة سنوية عند 1.496 مليون وحدة في شهر يوليو/ تموز الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً بزيادة 22.6 في المئة عن تلك المسجلة في يونيو/ حزيران السابق له بعد التعديل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن عمليات البدء ببناء المنازل الأمريكية الجديدة سوف تسجل وتيرة سنوية عند 1.23 مليون وحدة في الشهر المنصرم.

وبالنسبة لعدد تصاريح البناء الأمريكي الممنوحة، فسجل وتيرة سنوية عند 1.495 مليون تصريح في الشهر الماضي، بزيادة 18.8% على أساس شهري وبنحو 9.4 في المائة عند المقارنة على أساس سنوي.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ترتفع تصاريح البناء الممنوحة في الولايات المتحدة إلى 1.33 مليون تصريح خلال الشهر الماضي.