5 أسـبـاب تعـزز ثقـافـة الدفـع عبـر الهـاتـف الـذكـي

تجاوزت فوائد الهواتف الذكية اليومية المكالمات الصوتية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتصوير والترفيه والتواصل الاجتماعي، لتدخل مجال الدفع الإلكتروني؛ فيمكن استخدام الهاتف؛ لسداد ثمن وجبة الغداء، أو تحويل الأموال على الفور عند الحاجة، وتالياً أبرز 5 أسباب تدفع للحصول على تطبيق الدفع لجميع الاحتياجات:



1- الأمان



يتميز الدفع عبر الهاتف المحمول بالأمان؛ حيث يساعد على مكافحة الاحتيال والسرقة؛ لا سيما أن البطاقات مرتبطة بالمحفظة المتنقلة m-wallet، ولا حاجة لإدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك، ويمكن تأكيد المعاملة باستخدام كلمة مرور هاتفك المحمول أو بصمة الأصبع، بدلاً من توقيع معاملات البطاقات الائتمانية. ولا يمكن سرقة هذه الطريقة في الدفع حتى لو تم استخدامها من قبل أي شخص.

إن المخاوف التي أثارتها جائحة كوفيد-19 من مخاطر استخدام الأوراق النقدية في المعاملات؛ دفعت الأفراد والشركات إلى التحوّل إلى الدفع باستخدام الهاتف المحمول بسرعة. ومن خلال هذه التقنية؛ يمكن الدفع من دون نقود أو تماس لدى المتاجر، إضافة إلى ميزة إرسال الأموال واستلامها، والدفع عند الاستلام حتى وإن لم تكن تملك بطاقة ائتمانية أو حساباً مصرفياً.



2- السهولة



يختصر الدفع عبر الهاتف المحمول الكثير من الوقت الذي نمضيه على صندوق الدفع - سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو في المتاجر التقليدية، وتستخدم بعض حلول الدفع عبر الهاتف المحمول تقنية رمز QR لتسريع إجراءات الدفع؛ نظراً لعدم الحاجة إلى بيانات البطاقة أو إدخال كلمة المرور لمرة واحدة، بينما تدعم كل أنظمة تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة نظام QR ولإتمام المعاملة، ما عليك سوى إبراز رمز QR عند صندوق الدفع من تطبيق الدفع وإدخال رقم التعريف الشخصي أو بصمة الأصبع أو ميزة التعرف إلى الوجه على هاتفك.

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3- تحويل الأموال



أحدثت حلول الدفع عبر الهاتف المحمول نقلة نوعية في أسلوب تحويل الأموال بين الأشخاص، بعدما أتاحت ميزة إرسال واستلام الأموال على الفور وبكل أمان وسهولة - سواء عند سداد فاتورة الطعام أو المساهمة في هدية عيد ميلاد أحد الزملاء أو إرسال هدية مالية مثل العيدية. ومن خلال تطبيق PayBy، على سبيل المثال، يمكنك تحويل الأموال إلى صديق أو أي رقم هاتف تضيفه على هاتفك بنفس سهولة إرسال رسالة نصية لهم، عندما لا يتوفر معك النقد الكافي. ويمكن الاستفادة من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول؛ لدفع رسوم الدروس الخصوصية أو أجرة المزارع والسباك أو دفع الإكرامية.



4- سداد الرسوم



تسارع دولة الإمارات الخطى نحو التحوّل إلى الاقتصاد غير النقدي والخدمات الذكية؛ فقد بدأت حكومة الشارقة في تطبيق نظام الدفع الرقمي لسداد قيمة الخدمات والغرامات ومع إطلاق خدمة UAE Pay و Abu Dhabi Pay، أصبحت المدفوعات عبر الهاتف المحمول سهلة ومتاحة للجميع، بما فيها الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من الخدمات الحكومية الذكية، ودفع رسوم الخدمات. علاوة على ذلك، فإن الدفع عبر الهاتف المحمول؛ يسهل من الاطلاع على النفقات والتوفير والوصول إلى الأهداف المالية، حتى إذا لم تكن تملك حساباً مصرفياً.

5- تسهيل الخدمات المالية



أحيانا قد لا يسهل الاستفادة من الخدمات المالية المتوفرة، ويمكن اعتبار المحفظة المحمولة كجهاز صراف آلي تحمله لتبسيط الخدمات المالية، وتسهيل الوصول إليها بأمان في حين توفر بعض شركات الدفع عبر الهاتف المحمول قروضاً رقمية ضمن مزاياها لزيادة القدرات المالية للمستخدمين أما الخدمات المالية التي يتم تقديمها من خلال حلول الدفع عبر الهاتف المحمول فهي تشمل تمويل مبالغ صغيرة وميزة الشراء وسداد ثمن السلع على أقساط.