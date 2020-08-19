تكريم 153 فائزاً بجائزة ستيفي الشرق الأوسط 25 الجاري

تحت رعاية غرفة تجارة رأس الخيمة، تعلن الغرفة، وبالتنسيق مع القائمين على جائزة ستيفي الشرق الأوسط 2020، عن حفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين بالجائزة في حفل افتراضي، تقرر له الثلاثاء، 25 أغسطس/ آب، الساعة الثانية ظهراً، حيث سيتم تكريم 153 مبتكراً وفائزاً بالجائزة، تقدموا للترشيح للجائزة من 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم تصنيف الفائزين وفق الجوائز التي حصلوا عليها كالآتي: فاز بالجائزة الذهبية 84 فائزاً، وبالجائزة الفضية 33 فائزاً، فيما فاز بالجائزة البرونزية 36 فائزاً، وسيتم تقديم الجوائز للفائزين خلال حفل تكريم افتراضي بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بالدولة لمواجهة جائحة «كورونا»، ويتوقع أن يشارك في حفل التكريم الافتراضي اكثر من 600 مشارك، إضافة إلى كم كبير من كل وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ويستمر ساعة ونصف الساعة.

وأعلن محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن الجائزة تعد إنجازاً حقيقياً يعزز الجهود الكبيرة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ودعمهما اللامحدود لغرفة التجارة والقائمين عليها، لافتاً إلى أن انطلاق حفل الجائزة في دورتها الأولى، من إمارة رأس الخيمة وبرعاية الغرفة، جاء نتاج اتفاق شراكة استراتيجية مع جوائز الأعمال الدولية السنوية، والمعروفة باسم جوائز ستيفي، لاستضافة دورتها الأولى من جوائز «ستيفي الشرق الأوسط» بالإمارة، والذي تم توقيعه والإعلان عنه في فبراير 2020، مشيراً إلى استضافة إمارة رأس الخيمة لدورة جائزة ستيفي الشرق الأوسط 2020، لن تقتصر على الدورة الأولى فحسب، بل ستتم استضافة برنامج وحفل توزيع الجوائز السنتين المقبلتين أيضاً، وبعدها مرة كل سنتين على الأقل.