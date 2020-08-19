إدراج سندات خضراء صينية بـ 1.2 مليار دولار في ناسداك دبي

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قرع لي شوهانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج بنك التعمير الصيني سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار، و500 مليون دولار على التوالي بإجمالي (1.2 مليار دولار).

ستدعم عوائد هذين الإدراجين من قبل فرع هونج كونج لبنك التعمير الصيني جهود البنك لمواجهة آثار التغير المناخي، فيما يطور أنشطته المصرفية التجارية للشركات والأفراد على الصعيدين المحلي والدولي. وحققت السندات البالغة قيمتها 700 مليون دولار والمستحقة في عام 2025 نسبة فائدة 1.25%، بينما حققت السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في عام 2023 نسبة فائدة 1%.

التشجيع المستمر

وقال لي شوهانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي: عزّزت السنوات الأخيرة علاقات التعاون بين الصين والإمارات في مختلف المجالات، بناءً على التشجيع المستمر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وعلى ذلك تستمر أنشطة البنوك الصينية في الإمارات ومركز دبي المالي العالمي في النمو، حيث يتماشى إدراج سندات بنك التعمير المركزي الخضراء في ناسداك دبي مع رؤية الإمارات لدعم الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. ونحن على أمل أن نغتنم هذه الفرصة لزيادة التعاون بشكل مستمر في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية.

من جانبه، قال يوان شنجروي، الرئيس التنفيذي الأول لفرع بنك التعمير الصيني بمركز دبي المالي العالمي، لقد أكّد مجدّداً نجاح هذه السندات تصميم والتزام بنك التعمير الصيني على تشجيع الابتكار والتطوير في مجال التمويل الأخضر.

وبهذا وصل مجموع إدراجات بنك التعمير الصيني في ناسداك دبي إلى أربع سندات، بما فيها إصدار بقيمة 600 مليون دولار في عام 2016، والثاني بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2017. وتعزّز السندات الأخيرة زيادة نمو البنك الذي وصلت قيمة أصوله في آخر شهر مارس 2020 إلى 3.87 تريليون دولار، بزيادة 6.5٪ عن نهاية عام 2019.

تعزيز الأنشطة

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يُعدّ موقع دبي الفريد كمركز للأعمال والتمويل في المنطقة حافزاً للتطور السريع للروابط الاقتصادية مع الصين، وهو ما يعزز التنمية والرخاء المشترك. كما تلعب البنية التحتية المتطورة لأسواق المال في دبي دوراً مهماً في دعم متطلبات المصدرين الصينيين لتعزيز الأنشطة الديناميكية والإنتاجية محلياً ودولياً. ويعد مركز دبي المالي العالمي المقر الإقليمي لبنك التعمير الصيني والعديد من المؤسسات الصينية الكبيرة الأخرى التي تعمل على تطوير مبادرة الحزام والطريق، وقد تم تسجيل أكثر من 6000 شركة صينية في دبي.

وارتفعت التجارة بين الصين والإمارات إلى 48.5 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 18٪ من 41 مليار دولار في عام 2017، وفقاً لمركز التجارة الدولي، لتصبح الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للصين.

أكبر مركز في الشرق الأوسط

وأشار عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: إضافة إلى كونها أكبر مركز في الشرق الأوسط لإدراج الصكوك والسندات بالدولار بقيمة إجمالية بلغت حتى الآن 82.1 مليار دولار، فقد رحبت ناسداك دبي بالإصدارات المدرجة بعملة الرنمينبي وغيرها من العملات. كما أنّ إطار عملنا المرن صمّم لاستيعاب وخدمة مجموعة واسعة من مصدري السندات الصينيين، إضافة إلى الأسهم والأوراق المالية الأخرى.

ووصل مجموع إصدارات السندات الصينية في البورصة منذ عام 2014 إلى 19 إصداراً، بقيمة 11.3 مليار دولار.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: يسعدنا أن ندعم هذه الإصدارات الجديدة من قبل بنك التعمير الصيني، أحد أبرز البنوك الصينية، والتي تهدف إلى مواجهة مشاكل التغير المناخي، حيث يقوم البنك بتطوير أنشطته داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

ووصلت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في ناسداك دبي منذ بداية هذا العام إلى 14.85 مليار دولار، وهي أعلى من أي قيمة سجلت خلال نفس الفترة من كل الأعوام السابقة، وذلك بزيادة 58٪ مقارنة بقيمة 9.4 مليار دولار التي سجلت في نفس هذه الفترة من العام الماضي.

وأدرجت سندات بنك التعمير الصيني البالغة قيمتها 700 مليون دولار، و500 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي بتاريخ 5 أغسطس 2020.

وتلقت هذه السندات قبل إصدارها شهادة سندات مناخية من قبل مبادرة سندات المناخ بموجب معيار سندات المناخ.

تمّ استحقاق سندات البنك المدرجة في ناسداك دبي عام 2016 وعام 2017، خلال 2019 ومايو 2020 على التوالي.

عيسى كاظم: البنية التحتية المتطورة تدعم متطلبات المصدرين الصينيين

يوان شنجروي: نجاح السندات يدل على ثقة المستثمرين في أعمال البنك

لي شوهانج: أنشطة البنوك الصينية في الإمارات تستمر في النمو