رهن أرض بـ 296 مليون درهم في الصفوح الثانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، أكثر من 589 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 103 مبايعات بقيمة 149.14 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 66.52 مليون درهم و83 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 82.62 مليون درهم.

وسجلت الرهون 412.76 مليون درهم، منها 28 رهن أراضٍ بقيمة 390.36 مليون درهم، و24 رهن فلل وشقق بقيمة 22.4 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 296 مليون درهم، وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 23 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم، وثالثة في جميرا الثانية بتسجيلها مبايعتين بقيمة 27 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة مليونين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، وثالثة في الثنية الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 27.67 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 8 ملايين درهم، وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 7 ملايين درهم.