أسهم البنوك والنفط تهبط بأوروبا رغم ارتفاعات قياسية في «وول ستريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، الثلاثاء؛ بعد أن قادت أسهم البنوك وشركات الطاقة الخسائر على خلفية مخاوف من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين حتى مع صعود مدعوم بأسهم شركات التكنولوجيا، سجل بموجبه المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في نيويورك أعلى مستوى له على الإطلاق.

وبعد أن حوم في نطاق الزيادة في وقت سابق من الجلسة، تحول المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للانخفاض بشكل صريح في تعاملات ما بعد الظهيرة. وأغلق المؤشر منخفضاً 0.6% ولا يزال يقل بنسبة 15% عن ذروته القياسية.

وفي الولايات المتحدة، بلغ المؤشر ستاندر آند بورز 500 القياسي أعلى مستوياته خلال اليوم، ماحياً جميع الخسائر التي مُني بها منذ بداية أزمة فيروس كورونا في فبراير/شباط؛ وذلك بدعم صعود سهمي أمازن وأبل وغيرهما من الشركات ذات الصلة بالتكنولوجيا.

وكان قطاعا البنوك والطاقة من أكبر عوامل نزول المؤشر ستوكس 600؛ إذ هبطا بأكثر من 1%، وتضرر قطاع الطاقة بانخفاض في أسعار النفط.

وفي تحركات مدفوعة بنتائج أعمال، هبط سهم مجموعة التعدين البريطانية بي.إتش.بي 2.6% مع انخفاض أرباحها السنوية بنسبة 4%، أي دون تقديرات المحللين، وحذرت من أن معظم الاقتصادات الكبرى باستثناء الصين ستضطر لتحمل العبء الأكبر من جرّاء الانكماش الناتج عن فيروس كورونا هذا العام.

كما هوى سهم صانع المجوهرات الدنماركي باندورا 7.5%؛ بعد أن توقع انخفاض المبيعات هذا العام، بما يصل إلى الخمس على الرغم من إعادة فتح جميع متاجره تقريباً.

وهبط سهم سلسلة متاجر ماركس آند سبنسر البريطانية 4.9%؛ بعد أن كشفت عن خطط لإلغاء 7000 وظيفة أخرى، وهو ما يمثل أحدث ضربة لقطاع التجزئة المحاصر من أزمة كوفيد-19.

وعلى جانب الصعود، قفز سهم شركة بناء المنازل البريطانية بيرسيمون بنسبة 8% عقب إعلان عزمها إعادة توزيع أرباحها بعد «بداية ممتازة» للنصف الثاني من العام. (رويترز)