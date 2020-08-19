شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد اند بورز يغلق عند ذروة قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند ذروة غير مسبوقة اليوم الثلاثاء، متعافيا من خسائر فادحة كبدته إياها جائحة فيروس كورونا ومتوجا واحدة من أكثر قصص التعافى إثارة فى تاريخه، وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 66.84 نقطة، أى ما يعادل 0.24 بالمئة، إلى 27778.07 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 7.79 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 3389.78 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 81.12 نقطة، أو 0.73 بالمئة، إلى 11210.84 نقطو.

وكان سهم أمازون، الذى أضاف 4.1 بالمئة أكبر الرابحين على ستاندرد اند بورز 500.