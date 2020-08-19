الاقتصاد

ستاندرد اند بورز يغلق عند ذروة قياسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند ذروة غير مسبوقة اليوم الثلاثاء، متعافيا من خسائر فادحة كبدته إياها جائحة فيروس ومتوجا واحدة من أكثر قصص التعافى إثارة فى تاريخه، وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 66.84 نقطة، أى ما يعادل 0.24 بالمئة، إلى 27778.07 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 7.79 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 3389.78 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 81.12 نقطة، أو 0.73 بالمئة، إلى 11210.84 نقطو.

 

وكان سهم أمازون، الذى أضاف 4.1 بالمئة أكبر الرابحين على ستاندرد اند بورز 500.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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