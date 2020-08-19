أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 18-8-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 18-8-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 612.004 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم رواد السياحة-رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، المنصورة للدواجن، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، أسمنت سيناء، راية لخدمات مراكز الاتصالات، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، بي انفستمنتس القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية،

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 612.004 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 525 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.8 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.96%، والعرب على 3.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.34% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.65%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 40 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 13.6 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 11077 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12974 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4244 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1658 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2529 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 846 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

أيه بي سي

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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 129 لسنة 2020، ونصت المادة الأولى على تصفية عمليات شركة أيه بي سي مصر للأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

أبوقير للأسمدة

أعلنت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرارها بعدم قبول التظلم شكلاً المقدم من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بإلغاء قرار الهيئة المتظلم منه رقم 47 لسنة 2020 بتعديل القرار رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فيما تضمنه من حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.

الزيوت المستخلصة

قالت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إنه نشب حريق صباح اليوم الثلاثاء، بمخزن مواد التعبئة والتغليف بمصنع زيوت راغب التابع للشركة، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل قوات الدفاع المدني، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن الخسائر المبدئية الناتجة عن الحريق في حدود 100 ألف كرتونة فارغة مخصصة لعبوات الزيت، ولم يؤثر هذا الحريق على سير العملية الإنتاجية بالمصنع.

القاهرة للاستثمار

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن تخصيص قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة إجمالية 11975 متر مربع بما يعادل 2.8 فدان تقريباً، بسعر المتر 1705 جنيه، وتم سداد 10% من إجمالي ثمن الأرض لضمان جدية الحجز، وجاري الانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستلام قطعة الأرض المذكورة لإقامة مدرسة خاصة.

بلتون

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن حصولها على ترخيص لإنشاء شركة بلتون لرأس المال المخاطر، شركة بلتون للتأجير التمويلي، شركة بلتون للتمويل الاستهلاكي (بل كاش).

راية القابضة

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، المصدرة لعدد 2 مليون سهم بقيمة إجمالية 12.28 مليون جنيه، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

مدينة نصر للإسكان

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن تلقيها عرضاً مبدئياً من مستثمر استراتيجي لشراء 100% من أسهم شركة النصر للمرافق والتركيبات-شركة مقاولات- والمملوكة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 99.8%، وتبلغ قيمة العرض حوالي 30 مليون جنيه مقابل استثمارات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في رأس مال الشركة التابعة بالإضافة لرصيد المديونية المستحقة للشركة.