شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الاتصالات يؤكد زيادة الفرص التدريبية المقدمة لتكون 100 ألف فرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:"سعدت اليوم بلقاء عقول مصرية شابة ونابغة من خريجى البرامج والتخصصات التكنولوجية المتنوعة من محافظات مصر فى ختام أعمال العام التدريبى 2019 \2020 لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI.

واضاف علي صفحته علي موقع انستجرام:"إن التوجه الحالى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو إدراج مهارات العمل الحر لإعداد المهنيين المستقلين كمحور أساسي في كافة الدورات التدريبية فى ظل قدرة الشباب المصرى على المنافسة فى الأسواق العالمية فى صناعة المهنيين المستقلين، لذلك قررت زيادة الفرص التدريبية المقدمة من الوزارة والجهات والهيئات التابعة لها فى عام 2020 لتكون 100 ألف فرصة، حيث أتاح التعلم عن بٌعد فى ظل جائحة كورونا الفرصة لمضاعفة أعداد المتدربين بما يتكامل مع جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مضاعفة فروع معاهد التدريب في المحافظات، ومن المقرر مع نهاية العام الحالي افتتاح مجمع الابداع التكنولوجي بأسوان والذي يضم فروع لمعاهد التدريب التابعة للوزارة".

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وتابع :"ستظل فرص العمل بشكلها التقليدي دوما محدودة في نطاق الاقتصاد المحلي ومن هنا تأتي أهمية العمل عن بٌعد من خلال منصات العمل الحر والتي تسهم في إزالة الحدود ليصبح سوق العمل هو الكرة الأرضية بأكملها".