شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بقيمة جنيهين بسبب هبوط الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق سعر الذهب في مصر على هبوط بقيمة جنيهين، جراء هبوط الدولار في السوق المصرفي، ليسجل سعر الذهب لتسجيل 888 جنيها للجرام مع استمرار ثبات سعر أوقية الذهب فوق ألفي دولار مسجلة 2003 دولار.





أسعار الذهب اليوم.

عيار 18 سجل 761.25 جنيها

عيار 21 سجل 888 جنيها

عيار 24 سجل 1014.75 جنيه

الجنيه الذهب 7104 جنيها

أوقية الذهب 2003 دولار

وشهد سوق الذهب أسبوع متذبذب، إذ سجلت الأسعار هبوط ملحوظ بلغ 70 جنيها للجرام، بعد هبوط سعر الأوقية العالمية الي 1911 دولارا بعد أن كانت الأوقية 2035 دولارا.

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أسعار المعدن النفيس عاودت للارتفاع مجددا على المستوي المحلي فى مصر ، متأثرة بعودة الارتفاع عالميا، حيث ارتفعت أسعار المعدن النفيس قرابة 48 جنيها للجرام من 840 جنيها إلي 880 جنيها وتوقعات بصعود آخر للأسعار.

ماذا حدث في أسواق الذهب، ولماذا الهبوط والذى أعقبه ارتفاع، كان هذا هو عنوان حلقة برنامج أسواق على تلفزيون الخليج 365، لمناقشة التطورات في سوق الذهب.

وتطرقت حلقة الثلاثاء 18 اغسطس إلي توقعات الخبراء والبنوك باستمرار ارتفاع سعر الذهب عالميا، مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل استمرار الاضطراب الاقتصادي عالمياً وعدم التوصل إلي مصل لفيروس كورونا الجديد.

فيما يتعلق بتوقعات أسعار الذهب، فإن جميع المؤشرات تدفع لزيادة الأسعار العالمية الي فوق 2000 دولار للأوقية لتصل إلي 2300 دولار بنهاية هذا العام، وهنا في مصر وقتها سيسجل الذهب ألف جنيها للجرام.