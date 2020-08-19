شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن انخفاضاً جديداً في مخزونات الخام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن تراجع مخزون الخام في البلاد بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.9 مليون برميل.



وارتفع مخزونات البنزين بحوالي خمسة ملايين برميل بينما هبط مخزون المقطرات بنحو 964 ألف برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.