شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر "إس أند بي 500" يحقق أول إغلاق قياسي في 6 أشهر و"ناسداك" يواصل أداءه القوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بالقطاع التكنولوجي الذي دفع "ناسداك" لتحقيق إغلاق قياسي، كمل لحق به "إس أند بي 500" نحو تسجيل مستوى تاريخي وإغلاق قياسي هو الأول في ستة أشهر.



ومن المنتظر الأربعاء صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي للاطلاع على ما دار من مناقشات بين أعضاء البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل مؤشر تصاريح البناء – التي يلمح إلى مزيد من النشاط في سوق الإسكان الأمريكي – مستوى 1.50 مليون تصريح في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بتسجيل 1.33 مليون تصريح.



وفي سوق النفط، استقرت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي حيث أغلقت جلسة نيويورك عند 42.89 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 42.9 دولار وأقل سعر عند 42.1 دولار.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.2% أو ما يعادل تسعة سنتات مغلقة جلسة لندن عند 45.56 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 45.5 دولار وأقل سعر عند 44.7 دولار.



وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 27778 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27891 نقطة وأقل مستوى عند 27668 نقطة.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 81 نقطة) إلى 11211 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 11230 نقطة وأقل مستوى عند 11104 نقاط.



أما "إس أند بي 500"، فقد ارتفع بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3389 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3395 نقطة وأقل مستوى عند 3370 نقطة.