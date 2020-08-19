شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تُنهي التعاملات على استقرار إيجابي رغم تصريحات "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الصويا على نحو إيجابي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن المشتريات الصينية من السلع الزراعية لا سيما الصويا والذرة.



ومر نحو ستة أشهر على إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن العلاقات الثنائية تمر بمراحل توترات وتصعيد في بعض الأوقات.



وأعرب الرئيس الأمريكي "ترامب" عن رضاه فيما يتعلق بزيادة الواردات الصينية من السلع والمنتجات الأمريكية معلقا في مؤتمر صحفي: "إن الصين تشتري الكثير والكثير من المنتجات الأمريكية، إنهم يفعلون ذلك كي يرضوني ويسعدوني، لكنهم في نفس الوقت يحلمون بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية".

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وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين، تلتزم الصين بشراء سلع زراعية وأغذية ومأكولات بحرية من الولايات المتحدة بقيمة 36.6 مليار دولار خلال العام الجاري.



وحتى السادس من أغسطس/آب، باعت الولايات المتحدة ما يقرب من 16.9 مليون طن من الصويا للصين، بناء على بيانات وزارة الزراعة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم سبتمبر/أيلول بأقل من 0.1% إلى 9.12 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9.14 دولار وأقل سعر عند 9.08 دولار.