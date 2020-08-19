شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "كوداك" يمحو معظم مكاسبه بعد توقفات عدة خلال الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "إيستمان كوداك" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لكنه تخلى عن أغلب مكاسبه بعدة توقفات للتداول على السهم خلال الجلسة لتذبذبات قوية.



وقفز سهم "كوداك" بنسبة 79% إلى 13.65 دولار خلال التعاملات قبل الهبوط بشكل حاد ومفاجيء إلى أدنى مستوى عشرة دولارات.



وقررت السلطات المالية وقف التداول على السهم في الجلسة بسبب الصعود والهبوط الحاد عدة مرات.

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تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن الحكومة الفيدرالية قررت منح قرض بقيمة 765 مليون دولار لشركة "كودا" من أجل التحول إلى كيان لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية بعد أن كانت شركة شهيرة في مجال التصوير والكاميرات.



لكن السهم هبط لاحقاً عقب تقارير أفادت بأن الجهات التنظيمية والسلطات المالية في أمريكا تحقق في سبب منح هذا القرض لشركة "كوداك".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "كوداك" بنسبة 4.8% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 8.01 دولار، وسجل أعلى سعر عند 13.69 دولار وأقل سعر عند 6.68 دولار.