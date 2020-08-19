شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تخطط للمزيد من إجراءات تسريح العمالة في ظل أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "بوينج" عن خطط لتسريح المزيد من العمالة لمواجهة تدني الطلب على الطائرات بسبب أزمة فيروس "كورونا" حيث تتوقع استمرار ضعف الطلب على مدار ثلاث سنوات على الأقل.



وأبلغت صانعة الطائرات الأمريكية موظفيها في مذكرة داخلية بأنها تنوي البدء في الجولة الثانية من تسريح العمالة.



وسوف تسبب هذه الخطوة المزيد من الخفض في القوة العاملة بعدد غير محدد يزيد عما أعلن عنه في يوليو/تموز الماضي والذي قدر بـ19 ألف موظف.

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ورفعت الشركة من مستهدف حددته في أبريل/نيسان الماضي بشأن تقليص العمالة لديها بحوالي 10%.



ومن المنتظر إعلان "بوينج" على لسان مديرها التنفيذي "ديفيد كالهون" في الرابع والعشرين من أغسطس/آب عن مزيد من التفاصيل حول خطط تسريح العمالة.



يُذكر أن "بوينج" أعلنت في يوليو/تموز عن تعديلات هيكلية في عملياتها تشمل إغلاقاً محتملاً لمواقع تجميع طائراتها من طراز "787 دريملاينر".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 1.1% وأغلق عند 170.1 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 173.2 دولار وأقل سعر عند 169.01 دولار.