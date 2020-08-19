الاقتصاد

الفضة تغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي مدعومة بالطلب على المعادن النفيسة وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.


وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء عن محضر اجتماعه الذي عقد أواخر الشهر الماي ونتج عنه قرار بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير.

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وينتظر المستثمرون إشارات من المناقشات التي دارت بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي حول السياسة النقدية والمؤشرات الاقتصادية وحالة سوق العمل والتضخم في زمن "".


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.5% أو ما يعادل 40.8 سنت إلى 28.075 دولار للأوقية بعد تحقيق مكاس في جلسة أمس بنسبة 6%، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 28.605 دولار وأقل سعر عند 27.19 دولار.

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