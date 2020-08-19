شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو مع استئناف محادثات "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما اليورو والدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك مع استئناف محادثات "بريكست".



وتم اليوم استئناف محادثات مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بين المملكة المتحدة وبروكسل على أمل التوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين في الشهر المقبل.



ويلتقي كبير المفاوضين الأوروبيين "ميشيل بارنييه" مع نظيره البريطاني "ديفيد فروست" في الجولة السابعة من محادثات "بريكست" بين لندن وبروكسل.

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هذا، وقد استبعدت المملكة المتحدة تمديد مهلة محادثات "بريكست" في المرحلة الانتقالية لما بعد ديسمبر/كانون الأول المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق.



وفي الوقت الذي تنعقد فيه الآمال على المحادثات الجارية بين الطرفين لجولات متعاقبة، لا يزال هناك خلافات عميقة حول قواعد المنافسة وحقوق الصيد وكيفية تفعيل الاتفاق المحتمل ودخوله حيز التنفيذ وأيضاً تنفيذ بنوده.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 1.3248، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3249 وأقل سعر عند 1.3097.



وانخفض اليورو أمام العملة البريطانية بنسبة 0.5% إلى 0.90، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.9069 وأقل سعر عند 0.9009.