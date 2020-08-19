شكرا لقرائتكم خبر عن سابك تُعين بنوكاً لترتيب إصدار سندات دولارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت وكالة أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، عينت بنوكا لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات وحكومات في منطقة الخليج لجمع سيولة في ظل ركود.

وحسب وكالة رويترز قال مصدران مطلعان إن سابك كلفت بنوكا منها سيتي وإتش.إس.بي.سي وبي.إن.بي باريبا لترتيب العملية، وأضاف أحدهما أن حجم العملية سيتجاوز على الأرجح المليار دولار.

وحققت سابك صافي خسارة بلغ 2.22 مليار ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 2.03 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.

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وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 3.3 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.4 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 0.95 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.41 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وبعدها ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني الممنوح لسابك عند الدرجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن تصنيف "سابك" يتوافق مع تصنيف شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" وذلك بعد استحواذ الأخيرة على 70% من "سابك".