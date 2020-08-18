شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18- 8 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18-8 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 612.004 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم رواد السياحة-رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، المنصورة للدواجن، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، أسمنت سيناء، راية لخدمات مراكز الاتصالات، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، بي انفستمنتس القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية،

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 612.004 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 525 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.8 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.96%، والعرب على 3.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.34% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.65%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 40 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 13.6 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 11077 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12974 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4244 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1658 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2529 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 846 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد بسعر إغلاق 28.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 39.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%.

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- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 23.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.91%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.611 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.82%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 11.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.29%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 8.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.70%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.60%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 2.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.20%.