شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يوجه بصرف مكافأة مالية للسائق المصاب بهجوم مسلح على سيارة نقل أموال ببنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حالة السائق المصاب في الهجوم المسلح على سيارة البريد لنقل الأموال بقرية الرملة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تعرضه لإصابة بطلق ناري في الكتف جراء تصديه لمجموعة من العناصر الإجرامية التي حاولت الاستيلاء على الأموال الموجودة في السيارة أثناء توصيل النقدية للمكاتب لصرف المعاشات والإعانات للمواطنين.

ووجه الدكتور شريف بتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم له حتى إتمام الشفاء ورافقه في الزيارة عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق والدكتور علي موسي المستشار الطبي وعبد الله حسين مدير عام الرعاية الصحية بالبريد المصري.

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من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن ما قام به الزميل رمضان يوسف جودة عمل مشرف يدعو إلى الفخر ويجعله مثلاً يحتذى به ويدل على انتمائه إلى العمل وسعيه للمحافظة على المال العام والممتلكات العامة، مشيراً إلى أنه تم تكليف كافة الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والرعاية الطبية اللازمة للمصاب حتى إتمام الشفاء. كما تم صرف مكافأة مالية كبيرة للسائق ومساعد الشرطة المصاب ووكيل السيرة المرافق لهم تقديراً لما قدموه من تضحية في سبيل المحافظة على المال العام.

جدير بالذكر أن سيارة نقل أموال البريد قد تعرضت إلى عملية سطو مسلح صباح يوم الأحد الماضي في مدخل قرية الرملة بنها بمحافظة القليوبية وذلك أثناء تغذية المكاتب بالنقدية لصرف المعاشات والإعانات للمواطنين حيث قامت مجموعة اجرامية مسلحة بقطع الطريق لاجبار سائق السيارة على الوقوف إلا أن شجاعة السائق وحرصه على المحافظة على المال العام جعلته لم يرضخ للتهديدات الموجهة اليه من المجرمين وقام بالقيادة بأقصي سرعه الا ان المسلحين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على السيارة مما ادى الى اصابته بطلق ناري في الكتف وإصابة مساعد الشرطة المرافق للسيارة بطلق ناري فى الكتف والبطن وظل السائق مسرعاً بالسيارة حتى وصل إلى أول نقطة التقاء لتسليم النقدية وقام العاملين بطلب سيارة إسعاف لنقلهم لاقرب مستشفي هذا وتكثف الأجهزة الامنية والمباحث جهودها لتعقب الجناة والقبض عليهم.