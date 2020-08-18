مؤسسة النقد تصدر تقرير أداء قطاع التأمين للربع الأول من 2020

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:44 مساءً, 18 أغسطس 2020 م
المناطق - واس
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إصدار تقريرها الربعي الأول عن أداء قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع المتعلقة بالربع الأول للعام 2020م.
وتعتزم مؤسسة النقد نشر تقرير قطاع التأمين بصفة سنوية، مع الاستمرار في نشر مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع على نحو ربع سنوي ابتداءً من هذا الربع، حيث يقارن هذا التقرير أداء قطاع التأمين للربع الأول من عام 2020م مع الربع المماثل من العام السابق.
وتأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.
وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين عددًا من التطورات الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2020م، حيث أظهر نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من 6 % مقارنة بالربع الأول من عام 2019م، فيما انخفض المعدّل المجمّع إلى أقل من 100 % على عكس الربع الأول من عام 2019م.
كما أشار التقرير إلى انخفاض بشكل ملحوظ لمعدل خسائر التأمين الصحي والذي يمثل أكبر حصة من قطاع التأمين، بينما تحسن هامش الملاءة المالية.
من ناحية أخرى، بيّن التقرير الربعي ارتفاع معدل خسارة التأمين على المركبات مع استمرار حدة المنافسة، وكذلك انخفاض صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بانخفاض دخل الاستثمار, ويُمكن الاطلاع على تقرير قطاع التأمين للربع الأول من العام 2020م على موقع مؤسسة النقد عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/insurance/pages/publications.aspx
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