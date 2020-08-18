104 % تغطية الطرح الإضافي لـ«صندوق الخبير ريت»

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية أحمد غوث «يسعدني الإعلان عن نجاح عملية الطرح الإضافي في خطوة تتماشى مع استراتيجية الصندوق الطويلة المدى، والتي تركز على تحقيق تدفقات نقدية مستمرة من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل. ومن خلال استحواذنا على ثلاثة عقارات إضافية، تمكنا من توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله، مما يعزز جاذبية الفرص الاستثمارية التي نوفرها للمستثمرين».
وستستغرق عملية تخصيص الوحدات للمشتركين ورد الفائض 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح، كما أن المدة الزمنية لعملية الاستحواذ ونقل ملكية الأصول وإدراج وحدات الصندوق في «تداول» هي 60 يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح كما هو مذكور في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
يذكر أن صندوق الخبير ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية «تداول» في 20 مارس 2019.
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