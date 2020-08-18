البحرين تنضم لاتفاقية التعاون الجمركي العربية

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ووقع الاتفاقية سفير البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية السفير هشام الجودر، وعن الجامعة العربية مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية بالجامعة الوزير مفوض مكرم.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح له عقب التوقيع إن الاتفاقية تأتي في إطار الاهتمام المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية، بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام بتسهيل التجارة.
وعدت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها توقيع البحرين نقطة إيجابية على طريق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لتنضم إلى كل من السعودية، والأردن، وفلسطين، ومصر وقطر، ومن ثم نحتاج إلى توقيع دولة أخرى وإيداع وثائقها لدى الأمانة العامة لتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
أهم الجوانب التي تغطيها:
- تبسيط الإجراءات الجمركية
- المساعدة الإدارية
- المراقبة الجمركية
- تبادل المعلومات
- حماية الملكية الفكرية
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مكافحة الغش التجاري والتقليد
- اتفاقية التعاون الجمركي
- بين الدول العربية
- تشمل 27 مادة
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