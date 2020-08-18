شكرا لقرائتكم خبر البحرين تنضم لاتفاقية التعاون الجمركي العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت البحرين أمس على اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف التي تضر بمصالحها من كل النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

ووقع الاتفاقية سفير البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية السفير هشام الجودر، وعن الجامعة العربية مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية بالجامعة الوزير مفوض مكرم.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح له عقب التوقيع إن الاتفاقية تأتي في إطار الاهتمام المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية، بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام بتسهيل التجارة.

وعدت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها توقيع البحرين نقطة إيجابية على طريق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لتنضم إلى كل من السعودية، والأردن، وفلسطين، ومصر وقطر، ومن ثم نحتاج إلى توقيع دولة أخرى وإيداع وثائقها لدى الأمانة العامة لتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

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