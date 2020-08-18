إعادة تدوير النفايات العضوية في «كاوست» لتحسين التربة الزراعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» مشروع إعادة تدوير النفايات العضوية لتحسين التربة الزراعية، بهدف الحد من نفاياتها وتقديم نموذج استدامة مثالي يقود التغيير في المملكة نحو إدارة فاعلة ومستدامة للنفايات، وبعوائد اقتصادية مربحة وتأثيرات منخفضة على البيئة. وتعمل «كاوست» على إنتاج الكثير من النفايات العضوية من أعمال البستنة ومخلفات الطعام، إضافة لتكريس جهودها من خلال شركة إدامة للحلول العضوية التي تأسست في الحرم الجامعي عام 2018 للوصول إلى إدارة 96% من النفايات العضوية، وتحويلها بعيدا عن مكب النفايات والتركيز على تقنية إعادة التدوير. وتسعى الجامعة لتصميم وبناء وتشغيل مرافق التسميد المخصصة للمجتمعات المهتمة بالاستدامة، واستخدام النفايات العضوية وتحولها إلى منتجات عالية الجودة لتحسين التربة في البيئات الصحراوية من قبل المزارعين المحليين ومنسقي المسطحات الزراعية والحدائق المنزلية، كما توجت الجامعة نجاحاتها، بإبرام عقد لبناء منشأة لإنتاج الأسمدة على نطاق تجاري في مجمع الأبحاث والتقنية داخل حرمها الجامعي في ثول، والتي سيتم تشغيلها في عام 2021 بقدرة إعادة تدوير تبلغ 5500 طن، مما سيسهم في إعادة تدوير أكثر من 80% من إجمالي النفايات التي تنتجها «كاوست». ودعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» الشركات المهتمة في هذا المجال للاستفادة من هذه التجربة في ظل انعدام شركات تصنيع أسمدة أخرى على نطاق واسع، متخصصة في تسميد الصحراء في المملكة، حيث سيسمح مرفق تصنيع الأسمدة الجديد في الجامعة بتصنيع وبيع منتجات الأسمدة العضوية، بما في ذلك سماد «إدامة الصحراوي» المحسن العضوي للتربة، والذي يعزز خصوبة التربة ويحسن قدرتها على البقاء رطبة، والاحتفاظ بالمياه بعد الري .

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