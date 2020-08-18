إيصال الكهرباء لـ200 ألف مشترك خلال 7 أشهر

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وأوضحت السعودية للكهرباء، أن إيصال الكهرباء شمل المشتركين من جميع الفئات، السكني، التجاري، الصناعي، الزراعي وغيرها، في جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر والتجمعات السكنية المختلفة.
وأشارت إلى أن خدمة «برق» والإجراءات الفنية وتنفيذ 14 ألف كلم دائري من خطوط التوزيع الجديدة، أسهمت في تقليص فترة إيصال الخدمة للمشتركين الجدد إلى تسعة أيام فقط.
يذكر أن السعودية للكهرباء أطلقت خدمة «برق»؛ ليتمكن المشتركون الجدد من طلب الخدمة الكهربائية، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتبها، بعدما تم الربط مع بوابة بلدي «balady.gov.sa»، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث يتم إرسال بيانات رخصة البناء آليا إلى الشركة، وبعد إشعار بدء البناء، من خلال بوابة «بلدي»، وتعمل الشركة بدورها على توصيل التمديدات الكهربائية، إلى موقع طالب الخدمة الجديد، دون الحاجة إلى مراجعة الشركة، ثم يتم تركيب العداد وإطلاق الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة، بعد إشعار التشطيبات، من خلال بوابة «بلدي»، وتسديد رسوم الإيصال.
إيصال الخدمة الكهربائية
الفترة:
- يناير ـ يوليو 2020
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