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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتأهيل منشآت قطاع الأعمال في منطقة الرياض دعت للمشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، الذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة الرياض، ويستهدف تأهيل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية وزيادة خبراتهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ مذكرة التعاون المبرمة بين الطرفين، التي تهدف لتدريب وتطوير قدرات 10.000 من الكوادر الوطنية على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص، مع تقديم مكافأة مالية تقدر بثلاثة آلاف ريال من «هدف» للمتدربين أثناء فترة التدريب، وذلك ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمنطقة الرياض «تمهير».

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