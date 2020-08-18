غرفة الرياض

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وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ مذكرة التعاون المبرمة بين الطرفين، التي تهدف لتدريب وتطوير قدرات 10.000 من الكوادر الوطنية على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص، مع تقديم مكافأة مالية تقدر بثلاثة آلاف ريال من «هدف» للمتدربين أثناء فترة التدريب، وذلك ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمنطقة الرياض «تمهير».
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