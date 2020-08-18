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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - "مصانعنا بأيدي أبنائنا" عنوان ورشة عمل تنظمها عن بعد غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة غدا.

وتتناول الورشة محاور عدة مهمة في قطاع الصناعة والطاقة أبرزها: الإجراءات اللازمة في العمل على تطوير بيئة المصانع، والخطوات المهمة في تحسين بيئة العمل باستخدام التقنية في المصانع.

كما تبحث الورشة أهمية أتمتة الإجراءات في المصانع والتحول الرقمي في مسارات الصناعة، ودعم إجراءات التوطين ابتداء بتوطين التقنية والصناعة وانتهاء بتوطين الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، والكفاءات المتخصصة في هذا المجال، وتقليل الاعتماد على العمالة غير المتخصصة.