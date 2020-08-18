شكرا لقرائتكم خبر مصانعنا بأيدي أبنائنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتناول الورشة محاور عدة مهمة في قطاع الصناعة والطاقة أبرزها: الإجراءات اللازمة في العمل على تطوير بيئة المصانع، والخطوات المهمة في تحسين بيئة العمل باستخدام التقنية في المصانع.
كما تبحث الورشة أهمية أتمتة الإجراءات في المصانع والتحول الرقمي في مسارات الصناعة، ودعم إجراءات التوطين ابتداء بتوطين التقنية والصناعة وانتهاء بتوطين الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، والكفاءات المتخصصة في هذا المجال، وتقليل الاعتماد على العمالة غير المتخصصة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصانعنا بأيدي أبنائنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.