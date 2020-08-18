الاقتصاد

صرف دعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر صرف دعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ الهيئة العامة للنقل اليوم في صرف مخصصات الدفعة الأولى لدعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات، ضمن مبادرة دعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية التي تمت لمنع تفشي المستجد، وتتجسد الأهداف الإنسانية للمبادرة من خلال دفع مبلغ بمقدار ثلاثة آلاف ريال شهريا تصرف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي تسعة آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة، مبينة أن موعد الصرف للدفعة الأولى يبدأ من يوم 19 أغسطس 2020.

وأوضح نائب رئيس الهيئة المساعد لتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، أن الدفعة الأولى من المستحقين تبدأ في تسلم مخصصاتهم اليوم، حيث تستمر المبادرة متكاملة بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبين المهندس الطاسان أن كافة المستحقين هم من الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط، وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم على العمل في هذا النشاط لعدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى، وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي الفيروس والذي أثر على هذا النشاط.

دعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات

  • موعد صرف الدفعة الأولى
  • 19 أغسطس 2020
  • المبلغ 3000 ريال شهريا
  • مدة الصرف 3 أشهر
  • الإجمالي 9000 ريال

أبرز الشروط:

  • أن يكون من الأفراد السعوديين
  • أن يكون متفرغا للعمل في نشاط توجيه المركبات
  • أن يكون مسجلا لدى الهيئة العامة للنقل
  • يعمل بمقدار دوام كامل في النشاط
  • يعتمد بشكل أساسي في دخله على العمل في النشاط
  • عدم ارتباطه بأي وظيفة أخرى
  • تأثر عمله نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صرف دعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا