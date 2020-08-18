صرف دعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ الهيئة العامة للنقل اليوم في صرف مخصصات الدفعة الأولى لدعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات، ضمن مبادرة دعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية التي تمت لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتتجسد الأهداف الإنسانية للمبادرة من خلال دفع مبلغ بمقدار ثلاثة آلاف ريال شهريا تصرف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي تسعة آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة، مبينة أن موعد الصرف للدفعة الأولى يبدأ من يوم 19 أغسطس 2020.

وأوضح نائب رئيس الهيئة المساعد لتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، أن الدفعة الأولى من المستحقين تبدأ في تسلم مخصصاتهم اليوم، حيث تستمر المبادرة متكاملة بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبين المهندس الطاسان أن كافة المستحقين هم من الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط، وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم على العمل في هذا النشاط لعدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى، وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي الفيروس والذي أثر على هذا النشاط.

دعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات

موعد صرف الدفعة الأولى

19 أغسطس 2020

المبلغ 3000 ريال شهريا

مدة الصرف 3 أشهر

الإجمالي 9000 ريال

أبرز الشروط: