صرف دعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات اليوم

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وأوضح نائب رئيس الهيئة المساعد لتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، أن الدفعة الأولى من المستحقين تبدأ في تسلم مخصصاتهم اليوم، حيث تستمر المبادرة متكاملة بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبين المهندس الطاسان أن كافة المستحقين هم من الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط، وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم على العمل في هذا النشاط لعدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى، وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي الفيروس والذي أثر على هذا النشاط.
دعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات
- موعد صرف الدفعة الأولى
- 19 أغسطس 2020
- المبلغ 3000 ريال شهريا
- مدة الصرف 3 أشهر
- الإجمالي 9000 ريال
أبرز الشروط:
- أن يكون من الأفراد السعوديين
- أن يكون متفرغا للعمل في نشاط توجيه المركبات
- أن يكون مسجلا لدى الهيئة العامة للنقل
- يعمل بمقدار دوام كامل في النشاط
- يعتمد بشكل أساسي في دخله على العمل في النشاط
- عدم ارتباطه بأي وظيفة أخرى
- تأثر عمله نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا
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