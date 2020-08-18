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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 12 ألف مزارع في منطقة القصيم يقدر إنتاجهم بأكثر من 350 ألف طن من التمور سنويا، بحسب إحصائية مهرجان بريدة للتمور الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم .

وبينت الإحصائية أن المزارع تحتوي على أكثر من 8 ملايين نخلة، وتشمل جميع الأصناف، وفي مقدمتها السكري وعدد من الأصناف الأخرى كالبرحي والخلاص والونانة والمجدول والصقعي.

ويأتي مهرجان بريدة للتمور كوجهة أولى للباعة والتجار والزوار، بالإضافة للمزارعين لما فيه من كثافة في الحضور من جميع مدن المملكة، إذ يوجه المزارعون إنتاجهم إلى منافذ التسويق، وفي مقدمتها مدينة التمور ببريدة، والمصانع التحويلية، ويعقدون الصفقات مع التجار والمستثمرين.