شكرا لقرائتكم خبر 12 ألف مزارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الإحصائية أن المزارع تحتوي على أكثر من 8 ملايين نخلة، وتشمل جميع الأصناف، وفي مقدمتها السكري وعدد من الأصناف الأخرى كالبرحي والخلاص والونانة والمجدول والصقعي.
ويأتي مهرجان بريدة للتمور كوجهة أولى للباعة والتجار والزوار، بالإضافة للمزارعين لما فيه من كثافة في الحضور من جميع مدن المملكة، إذ يوجه المزارعون إنتاجهم إلى منافذ التسويق، وفي مقدمتها مدينة التمور ببريدة، والمصانع التحويلية، ويعقدون الصفقات مع التجار والمستثمرين.
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