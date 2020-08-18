أخبار اقتصاد اليوم .. وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يوقعان 3 بروتوكولات لرقمنة الخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 18-8-2020 عددا من الاحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات الخليج 365 على مدار اليوم والتى كان من بينها الاتى : -





وزير المالية: لا مساس بالإعفاءات الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، مشددًا على أنه لا مساس بأى إعفاءات أو معاملات خاصة واردة فى هذه الاتفاقيات.

قال إن مشروع قانون «إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل» الذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لن يؤثر على الإعفاءات المقررة فى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.

وأضاف أن مشروع القانون نص فى مادته الأولى على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، ومن ثم عدم المساس بأى إعفاءات أو معاملات خاصة واردة فى هذه الاتفاقيات، لافتًا إلى أن مشروع القانون ينص على إلغاء أى إعفاءات سواءً للعوائد أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاستثمار أو التعامل فى السندات والأذون أينما وردت فى أى قانون من قوانين الدولة بحيث تكون جميع الجهات المقيمة فى مصر من الشركات أو الهيئات أو الجهات الحكومية خاضعة لضريبة الدخل على العوائد والأرباح الرأسمالية المحققة من السندات والأذون.

وزير قطاع الأعمال العام : 1.7 مليار جنيه لتأهيل مصانع الأدوية

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه تم الانتهاء من التقييم الفني لمصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك من قبل استشاري متخصص، وذلك للبدء في تأهيل خطوط الإنتاج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد " GMP" بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

ووجه الوزير الشركة القابضة للأدوية بوضع استراتيجية وتحديد رؤية مستقبلية للبحث العلمي والتطوير على المديين القصير والبعيد، وإعداد خطة كاملة بشأن شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة لها خلال أسبوعين، ومواصلة التوسع في إنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020/2021.

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يوقعان 3 بروتوكولات تعاون لرقمنة الخدمات المحلية

استقبلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ بمقر ديوان عام الوزارة حيث تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، ويأتى البروتوكول الأول بشأن إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وآخر بشأن التحصيل الإلكترونى لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وبروتوكول ثالث بشأن تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد.

و خلال حفل التوقيع قالت د. هالة السعيد إن هذه البروتوكولات تمثل ثمرة التعاون المستمر والجهد المتواصل بين الوزارتين بالتعاون مع جهات الدفع والتحصيل الإلكترونى وهما هيئة البريد المصري، وشركة E-finance، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على المشاركة فى تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن؛ وذلك انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى وتحسين إدارة موارد الدولة.

أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسعى في بروتكولات اليوم إلى وضع إطار عام ومنظم لسير عملية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يسهل إجراءات الحصول على الخدمة، ويُعلي من رضاء المواطنين، ويزيد من موارد الدولة، مضيفة أن بروتوكولات التعاون الموقعة هي أشبه بإطار عام استرشادي ومنظم للوحدات الإدارية بالمحليات وجهات الدفع والتحصيل الإلكتروني وهما شركة إي فاينانس والهيئة المصرية للبريد، في حين يقع عبء التنسيق مع محافظات الجمهورية لرفع خدماتها على بوابة خدمات المحليات الإلكترونية على وزارة التنمية المحلية فهي جهة الاختصاص الأصيلة بذلك، مؤكدة أنه تم رفع خدمات خمس محافظات وهم القاهرة، المنيا، سوهاج، قنا، القليوبية على بوابة الخدمات الإلكترونية، وجاري التنسيق مع باقي المحافظات تباعًا.





وزير الاتصالات: معدل نمو قطاع الاتصالات يصل إلى 15.2% رغم جائحة كورونا

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات ختام أعمال العام التدريبي 2019-2020 الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تحت عنوان (عقول مصرية شابة) بمقره الرئيسي بالقرية الذكية؛ والذي تضمن عقد لقاء مفتوح مع نماذج من خريجي البرامج والتخصصات التكنولوجية المتنوعة من عدد من المحافظات؛ حيث تم خلال اللقاء استعراض البرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها المعهد وهى برامج التدريب الاحترافي، والتدريب المكثف، وتدريب المجندين والتي تم من خلالها تخريج نحو5500 شاب على مدار العام التدريبي السابق، كما تم إلقاء الضوء على فرص العمل التى تخلقها صناعة تكنولوجيا المعلومات فى الأسواق المحلية والعالمية من خلال منصات العمل الحر والعمل عن بُعد.

هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الرغم من جائحة كورونا استطاع أن يحقق خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 15.2%؛ موضحاً أنه نتج عن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فرص للتعلم والعمل عن بٌعد؛ مشيراً الى أن التعلم عن بٌعد أتاح للوزارة الفرصة لمضاعفة أعداد المتدربين بما يتكامل مع جهودها في مضاعفة فروع معاهد التدريب في المحافظات.

تحديث الصناعة: بدء الدورة الثانية من البرنامج المصري الألمانى لتأهيل المنشآت الصناعية

قامت وحدة التدريب التابعة للمركز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالبدء في فعاليات الدورة الثانية من البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية للشراكة إقتصادياً مع دولة ألمانيا الاتحادية - Fit to Partnership with Germany.

وذلك في في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة وكل من الوزارة الألمانية الفيدرالية للشئون الاقتصادية والطاقة.

وقال بيان للمركز، أنه تمت إقامة ندوة تعريفية للمديرين المصريين المتقدمين للالتحاق بالبرنامج تبعها مقابلات لإختيار المرشحين للإشتراك والتي أقيمت على مدار الأسبوعين الماضيين عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

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وبحسب البيان، فإن البرنامج يستهدف تفعيل قنوات التعاون الإقتصادي بين دولة ألمانيا الإتحادية وجمهورية مصر العربية عن طريق تيسير إجراء مقابلات ثنائية مع منشآت صناعية أو تجارية ألمانية لخلق وتمديد أطر من العلاقات التجارية مع المنشآت المصرية.





صناعة الجلود: 90 مليون حذاء مهرب فى مصر سنوياً.. والمصانع تعمل بـ 40 % من طاقتها

طالبت غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية بسرعة اتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على التهريب في قطاع الأحذية لإنقاذ المصانع المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة، منها زيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندي "وجه الحذاء" وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأحذية المهربة .

قال جمال السمالوطي رئيس الغرفة إن الغرفة تلقت عددا من الشكاوى من منتجي الأحذية من زيادة واردات الفوندي، حيث يتم تقديم فواتير متدنية عنها إلى مصلحة الجمارك مما يؤدي إلى منافسة غير شريفة للمنتج المحلي المثيل، مشيراً إلى أن الأسعار المعتمدة في الجمارك حالياً 1.45 دولار للاحذية الرجالي و 1.25 دولار للأحذية الحريمي وهناك شرائح أقل تصل الى 80 سنت وهو السعر الذي يلجأ اليه المهربين للنفاذ بمنتجاتهم التي أغرقت السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2020 فى مصر

تسبب هبوط سعر الدولار في مصر إلي عودة سعر الذهب لتسجيل 890 جنيها للجرام عقب صعوده إلي 900 جنيها صباحا متأثره بزيادة أوقية الذهب بحوالي 60 دولار لتصعد الأوقية إلي 2007 دولارا مع توقعات بصعود آخر للأسعار.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 762 جنيها.

عيار 21 سجل 890 جنيها.

عيار 24 سجل 1017 جنيها.

الجنيه الذهب 7112 جنيها.

أوقية الذهب 2007 دولار.





مؤشرات البورصة المصرية حمراء بنهاية الجلسة.. ورأس المال يتراجع بقيمة 2مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 612.004 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 11077 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12974 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4244 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1658 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2529 نقطة