شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القليوبية تعدل مواعيد انقطاع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن بعض القرى بفرع جنوب الخانكة وهي: (القلج - سرياقوس - عرب العيايدة البحرية والقبلية - الجبل الأصفر - منشية الجبل الأصفر - منطقة ٢٣يوليو)، ولمدة ٧ ساعات وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الاربعاء الموافق١٩/٨/٢٠٢٠ وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال غسيل شبكات المياه تمهيداً لتشغيل محطة مياه سرياقوس المرشحة ١٤٥ الف م٣/يوم، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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