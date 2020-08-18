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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور محضر اجتماع البنك المركزي.
كان البنك المركزي الأسترالي قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، وهو قرار اتسق مع توقعات الأسواق.
وفي محضر الاجتماع، أبدى البنك المركزي الأسترالي رغبة في الإبقاء على سياسته النقدية الحالية دون مزيد من الخفض في الفائدة أو مزيد من التيسير الكمي.
وشدد أعضاء البنك المركزي على عدم الحاجة لتغيير حزمة التيسير الكمي في البلاد والتي تم ضخها من أجل مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، كما اتفقوا على مواصلة شراء الأصول بنفس الحجم الحالي دون تغيير.
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت عودة قيود الإغلاق على بعض المناطق والولايات أبرزها "فيكتوريا" بسبب انتشار فيروس كورونا مرة أخرى.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7237، وسجل أعلى سعر عند 0.7265 وأقل سعر عند 0.7208.
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