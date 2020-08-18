مزايا حصرية وحلول تمويلية فريدة من "الوطني" لعملائه لشراء سيارة الأحلام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مدير إدارة المبيعات المباشرة في بنك الكويت الوطني عبدالله الفرس

في إطار سعي بنك الكويت الوطني إلى تلبية احتياجات عملائه مع الالتزام بتطبيق إرشادات السلامة وقواعد التباعد الاجتماعي، يواصل فريق عمل المبيعات المباشرة للبنك والمنتشر في 30 موقعاً ووكالة لبيع السيارات في الكويت توفير الحلول التمويلية والمنتجات المميزة والحصرية التي تناسب كافة احتياجات العملاء وتلبي جميع متطلباتهم لشراء سيارة الأحلام.

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة المبيعات المباشرة في بنك الكويت الوطني عبدالله الفرس: "على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، إلا أن فريق المبيعات المباشر للوطني والمنتشر في أهم وكالات السيارات متواجد ويعمل جنباً إلى جنب مع عملائه طيلة الفترة الماضية لتلبية كافة احتياجاتهم وتقديم أفضل الحلول لتمويل شراء السيارات من حيث الشروط الميسرة مع السهولة في تقديم الطلب والموافقة عليه.

وأكد الفرس "أن موظفي المبيعات المباشرة للوطني ملتزمين بتطبيق كافة إرشادات الجهات الصحية الخاصة بالتباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة عملائنا وموظفينا".

وأوضح أن الوطني يسعى بشكل دائم إلى طرح المنتجات ذات قيمة مضافة لعملائه وذلك عبر تقديم خدمات مصرفية متنوعة تعد الأكثر تطوراً وابتكاراً، حيث يتمتع البنك بأكبر تواجد لدى وكالات السيارات في الكويت بفضل انتشاره الجغرافي الواسع، ليغطي بذلك أكثر من 30 موقعاً ووكالة لبيع السيارات.

وقال الفرس إن الخبرات الطويلة إضافة إلى القدرة على الابتكار وتوفير الحلول الفعَالة من المميزات الفريدة التي يتمتع بها الوطني وهي ما تمكننا من فهم احتياجات عملائنا المالية بشكل أعمق ويساهم كذلك في تقديم المشورة الملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.

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وأشار إلى أنه وفي إطار حرص البنك المستمر على تقديم أفضل العروض الحصرية لعملائه، أطلق مؤخراً وبالتعاون مع وكالتي شركة السيارات الكويتية للتجارة (الزياني) والمطوع والقاضي خصومات وعروض على سيارات مختارة مقدمة من جاكوار ومازيراتي بالإضافة إلى سيارات GAC تشمل 0% فائدة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأكد الفرس على أن الوطني يتميز بتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية للراغبين في الحصول على قروض السيارات من حيث الشروط الميسرة مع السهولة في تقديم الطلب سواء بالحضور إلى البنك أو عن طريق خدمة الوطني عبر الإنترنت، كما تتميز أيضاً بسرعة دراسة الطلب والموافقة عليه ضمن شروط مرنة.

وأضاف أن بإمكان عملاء الوطني التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الخصومات وعلى الشروط والأحكام من خلال موظفي مبيعات وكالة السيارات أو ممثلي للوطني المتواجدين داخل المعارض.

ويستفيد عملاء بنك الكويت الوطني من مختلف الخدمات المصرفية المتنوعة التي يوفرها من خلال شبكة فروعه الأكبر محلياً، والتي تشمل الفروع وأجهزة السحب الآلي ونقاط البيع، خدمة الوطني عبر الإنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل ليتمكن العملاء من متابعة إنجاز معاملاتهم المصرفية في أي وقت ومكان دون تأجيل.