شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-8-2020 ويسجل 18.82 جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 18-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين، حيث ارتفع فى البنك الأهلى المصرى لـ 18.82 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع مقابل 18.79 جنيه للشراء، و18.92جنيه للبيع، وارتفع أيضا سعره ف البنك المركزى المصرى لـ 18.84 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع مقابل 18.78جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع. وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي: وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.82 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.79 جنيه. 18.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.92 جنيه .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.84 جنيه للشراء مقابل 18.78 جنيه. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.84 جنيه للشراء مقابل 18.78 جنيه. 19.02 جنيه للبيع مقابل 18.96 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.84 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.84 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.72 جنيه للشراء. 19.01 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.72 جنيه للشراء. 19.03 جنيه للبيع. Advertisements

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.83 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.83 جنيه للشراء. 19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.84 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.84 جنيه للشراء. 19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.82 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.82 جنيه للشراء. 19.04 جنيه للبيع. اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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