شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة: السوق العقارى بدأ فى التعافى والتغلب على أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن السوق العقارى ، بدأ فى التعافى فى الفترة الاخيرة، وهو ما يؤكد أن السوق العقارى استطاع التغلب على أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقارى انتعاشة كبيرة خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وأضاف المهندس محمد البستانى، في بيان صحفى أن قرار عودة المعارض العقارية، وكذلك انعقاد المؤتمرات والموائد المستديرة من خلال الانترنت والزوم وخلافة، رسالة قوية على أن القطاع العقارى ، بدأ يتغلب على أزمة تراجع المبيعات، وحالة الخمول التى شهدها منذ الربع الثانى من العام الجارى.

وتابع أن " مصر بدأت بدراسة احتياجات المجتمع والسوق والناس، وبدأت التخطيط الجيد لتلك الاحتياجات، وظهر ذلك بشكل كبير فى المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا سواء من خلال المدن الذكية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن التى ستحدث نقلة نوعية للقطاع العقارى فى مصر، كما أن مصر نجحت فى تخطى تحديات فيروس كورونا وظهر ذلك فى امتحانات الثانوية العامة وأيضا انتخابات مجلس الشيوخ.

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وأكد أن السوق لا زالت فى حاجة إلى عدة إجراءات لاستغلال الانطلاقة المتوقعة نتيجة القرارات الأخيرة للحكومة والبنك المركزي، مشددا على أهمية التوجه إلى الإسكان المتوسط لتلبية الطلب الكبير على تلك الشريحة، بجانب تقديم تسهيلات للشركات وانخفاض أسعار الأراضي.

من ناحية أخرى، طالب رئيس جمعية مطورى الجديدة، بضرورة سرعة استخراج تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات وتسليم الأراضى للمطورين، وذلك حتى يتمكن المطورين من الالتزام بالتعاقدات ومواعيد التسليم للعملاء، مشيرا إلى ان هناك عدد من المطورين يواجهون صعوبة فى الوقت الحالى فى استخراج تراخيص البناء داخل المدن الجديدة.