شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية تقود مكاسب بورصات الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على صعود اليوم الثلاثاء، وتفوقت البورصة السعودية بفضل أسهم القطاع المصرفي.

وصعد مؤشر البورصة السعودية 1.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.5 بالمئة وقفزة سهم بنك الرياض 4.6 بالمئة.

كانت بيانات رسمية أظهرت يوم الأحد أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.1 بالمئة في يوليو مقارنة به قبل عام، نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها.

وصعد مؤشر دبي 0.8 بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، حيث زاد سهم إعمار العقارية القيادي 3.6 بالمئة ووحدتها إعمار مولز اثنين بالمئة.

وتقدم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، 2.5 بالمئة.

لكن سهم شركة أرابتك نزل 4.9 بالمئة ليمنى بخسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

ويوم الأحد، أعلنت أكبر شركة مقاولات مدرجة في الإمارات أنها منيت بخسائر في النصف الأول من العام وقالت إنها تبحث عن مستشار لإعادة هيكلة ديون.

ستكون هذه ثالث إعادة هيكلة لأرابتك في السنوات الأربع الأخيرة.

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وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.3 بالمئة، إذ صعد سهم شركة اتصالات 0.6 بالمئة وسهم الدار العقارية 2.7 بالمئة.

وقال خالد عبد المجيد، مدير الصندوق في مينا كابيتال، إن انتعاش الأسهم العالمية وإعادة الفتح التدريجية لاقتصادات عالمية من بينها الإمارات والانخفاض النسبي لتقييمات السوق الإماراتية مقارنة بالأسواق الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي، قادت المكاسب الأخيرة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. صعد المؤشر 1.2 بالمئة إلى 7854 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4445 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 2225 نقاط.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1349 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3571 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر واحدا بالمئة إلى 5741 نقطة.