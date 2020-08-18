شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر ناسداك يبلغ ذروة غير مسبوقة عند الفتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح المؤشر ناسداك المجمع على مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء، في حين اقترب المؤشر ستاندرد اند بورز من أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعوما بمكاسب في أسهم أمازون.كوم وشركات التكنولوجيا. وزاد ناسداك 41.03 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة ليصل إلى 11170.75 نقطة، وتقدم ستاندرد اند بورز 5.05 نقطة أو 0.15 بالمئة مسجلا 3387.04 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 8.57 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 27853.48 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر ناسداك يبلغ ذروة غير مسبوقة عند الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.