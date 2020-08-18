شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 45.19 دولار للبرميل لخام برنت و42.63 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 45.19 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 18 سنتا أو ما يوازي 0.4 ٪ وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42.63 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 26 سنتا أو 0.6 ٪.

وحافظت أسعار النفط على معظم مكاسب الليلة الماضية اليوم الثلاثاء بعد أن قالت مجموعة أوبك+ إن الأعضاء التزموا التزاما شبه تام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لدعم الأسعار وسط تراجع في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بلغت نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج أوبك+ حوالي 97 بالمئة في يوليو، حسبما قاله مصدران في التحالف لرويترز، وقلص منتجو النفط الإنتاج تقليصا غير مسبوق لخفض المخزونات العالمية، في ظل انهيار الطلب جراء الجائحة.

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وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل كما خفضت أيضا منضمة الدول المصدرة للنفط توقعاتها بشأن الطلب العالمي علي النفط.