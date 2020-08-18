شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة: بدء الدورة الثانية من البرنامج المصري الألمانى لتأهيل المنشآت الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وحدة التدريب التابعة للمركز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالبدء في فعاليات الدورة الثانية من البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية للشراكة إقتصادياً مع دولة ألمانيا الاتحادية - Fit to Partnership with Germany.

وذلك في في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة وكل من الوزارة الألمانية الفيدرالية للشئون الاقتصادية والطاقة.

وقال بيان للمركز، أنه تمت إقامة ندوة تعريفية للمديرين المصريين المتقدمين للالتحاق بالبرنامج تبعها مقابلات لإختيار المرشحين للإشتراك والتي أقيمت على مدار الأسبوعين الماضيين عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

Advertisements

وبحسب البيان، فإن البرنامج يستهدف تفعيل قنوات التعاون الإقتصادي بين دولة ألمانيا الإتحادية وجمهورية مصر العربية عن طريق تيسير إجراء مقابلات ثنائية مع منشآت صناعية أو تجارية ألمانية لخلق وتمديد أطر من العلاقات التجارية مع المنشآت المصرية.

وأضاف، أنه لتحقيق هذا يتم عقد برنامج تدريبي يستهدف تعريف رؤساء ومديري المنشآت الصناعية المصرية على أحدث سبل إدارة الأعمال وما يرتبط بها من ثقافة التعاملات التجارية خاصه مع المنشأت الألمانية عن طريق معاهد ومؤسسات تدريب ألمانيه، علما بأن باب التقدم للألتحاق بالبرنامج مازال متاحا لإنضمام شركات من المستفدين من خدمات المركز.