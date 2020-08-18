الاقتصاد

ارتفاع الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 بـ 242.03 ريال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 18-8-2020، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين، حيث ارتفع سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 242.03 ريال مقابل 236.48 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

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سعر الذهب عيار 24بنحو  242.03 ريال  بما يعادل  64.54$ سعر الذهب عيار 22  بنحو  221.87 ريال  بما يعادل  59.17$ سعر الذهب عيار 21   بنحو 211.78 ريال  بما يعادل  56.48$ fb7bcc161a.jpg سعر الذهب عيار 18  بنحو  181.53 ريال  بما يعادل  48.41$ سعر الذهب عيار 14   بنحو  141.19 ريال  بما يعادل  37.65$ سعر الذهب عيار 12  بنحو  121.02 ريال   بما يعادل  32.27$ سعر أوقية الذهببنحو  7,527 ريال   بما يعادل  1,946 $ سعر جنيه الذهب  بنحو 1,694 ريال   بما يعادل   451.81$ سعر كيلو الذهببنحو 242,033 ريال  بما يعادل 64,543$

 

 

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تراجعت أسعار الذهب إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.

 

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1950.94 دولار للأوقية، وتراجع المعدن النفيس 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس.

 

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1959.50 دولار.

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