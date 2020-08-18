شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 بـ 242.03 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 18-8-2020، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين، حيث ارتفع سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 242.03 ريال مقابل 236.48 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 بنحو 181.53 ريال بما يعادل 48.41$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 141.19 ريال بما يعادل 37.65$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 121.02 ريال بما يعادل 32.27$ سعر أوقية الذهببنحو 7,527 ريال بما يعادل 1,946 $ سعر جنيه الذهب بنحو 1,694 ريال بما يعادل 451.81$ سعر كيلو الذهببنحو 242,033 ريال بما يعادل 64,543$ سعر الذهب عيار 24بنحو 242.03 ريال بما يعادل 64.54$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 221.87 ريال بما يعادل 59.17$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 211.78 ريال بما يعادل 56.48$سعر الذهب عيار 18 بنحو 181.53 ريال بما يعادل 48.41$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 141.19 ريال بما يعادل 37.65$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 121.02 ريال بما يعادل 32.27$ سعر أوقية الذهببنحو 7,527 ريال بما يعادل 1,946 $ سعر جنيه الذهب بنحو 1,694 ريال بما يعادل 451.81$ سعر كيلو الذهببنحو 242,033 ريال بما يعادل 64,543$

Advertisements

تراجعت أسعار الذهب إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1950.94 دولار للأوقية، وتراجع المعدن النفيس 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1959.50 دولار.