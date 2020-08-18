شكرا لقرائتكم خبر عن الزيوت المستخلصة: 100 ألف كرتونة فارغة خسائر نتيجة حريق مصنع الشركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إنه نشب حريق صباح اليوم الثلاثاء، بمخزن مواد التعبئة والتغليف بمصنع زيوت راغب التابع للشركة، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل قوات الدفاع المدني، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن الخسائر المبدئية الناتجة عن الحريق في حدود 100 ألف كرتونة فارغة مخصصة لعبوات الزيت، ولم يؤثر هذا الحريق على سير العملية الإنتاجية بالمصنع.
وحققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، صافي ربح بلغ نحو 18.4 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى يونيو 2020، مقابل 23.07 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، وتراجعت إيرادات الزيوت المستخلصة خلال العام المالي الماضي لتسجل 1.76 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.357 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
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