شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن طفيف لثقة المصنعين اليابانيين مع استمرار المتاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر استطلاع رويترز تانكان لثقة الشركات اليوم الثلاثاء أن المصنعين اليابانيين كانوا أقل تشاؤما في أغسطس عنهم على مدار أربعة أشهر على الأقل، لكنه أشار إلى تعاف بطيء فحسب من جائحة فيروس كورونا.

يسلط هذا الضوء على المهمة الضخمة التي يواجهها صناع السياسات لإخراج الاقتصاد من أعمق ركود له على الإطلاق بعد أن قوضت جائحة فيروس كورونا إنفاق الشركات والأُسر.

وأشار الاستطلاع، الذي يتتبع عن كثب مسح تانكان الفصلي الذي يقوم به بنك اليابان المركزي، إلى تعاف متواضع مع توقعات بأن تشهد معنويات الشركات المصنعة بعض التحسن خلال الأشهر المقبلة.

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خلص الاستطلاع إلى ارتفاع ثقة الشركات المصنعة إلى -33 في أغسطس من -44 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ فبراير. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى -23 من -26.

تعني القراءة السلبية أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن اليابان شهدت أشد تراجع اقتصادي لها على الإطلاق في الربع الثاني بعد أن سددت الأزمة الصحية ضربة للاستهلاك والصادرات.

وحذرت بعض الشركات من حالة عدم تيقن في الأشهر المقبلة بسبب عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.