شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء.. والأسواق الإماراتية تربح 8.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء بورصة الكويت، والتي تراجعت جميع مؤشراتها، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.84% رابحاً 18.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2224.61 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.42 مليار درهم ليغلق عند مستوى 310.47 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.32% رابحاً 14.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4445.483 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 677.870 مليار درهم، وقفز مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.54% رابحاً 19.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3570.580 نقطة.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.03% رابحاً 0.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1348.96 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 1.24% رابحاً 96.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7853.57 نقطة.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% رابحاً 18.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2224.61 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.42 مليار درهم ليغلق عند مستوى 310.47 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 325.1 مليون سهم محققة ما قيمته 364 مليون درهم من خلال تنفيذ 5596 صفقة لعدد 34 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.41%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 5.20%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.59%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.89%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 29.2 مليون ورقة بقيمة 83 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 14.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4445.483 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 677.870 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 140.8 مليون سهم، بقيمة 482.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2425 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.50%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

وارتفع 18 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 6.14%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 3.7%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.33%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.8%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 2.54%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 132.7 مليون درهم.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.54% رابحاً 19.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3570.580 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 292 صفقة لعدد 34 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.17%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 4.17%، ثم سهم "العمانية للتغليف" بنسبة 4.14%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 8.33%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.85%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 1.74%.

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بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحاً 0.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1348.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.9 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 16.61% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 12.19% مدفوعاً بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 2.96%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.23%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.90%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.61% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 7.39%، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.08%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.81%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.69% بضغوط هبوط سهمي البنك الأهلي المتحد، مصرف السلام-البحرين بنسبة 0.83%، 1.33%، على التوالي.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.77% خاسراً 40.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5202.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.99% خاسراً 57.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5740.80 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسراً 6.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4136.61 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.11% خاسراً 4.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4146.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 235 مليون سهم بقيمة 47.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع المنافع بنسبة 12.60%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.64%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم الخدمات المالية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.70%.

وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.09%، يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.91%، ثم سهم مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار بنسبة 6.93%، فيما تصدر سهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.60% ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.85%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 6.67%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.24% رابحاً 96.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7853.57 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.91% خاسراً 419.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8129.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 328.4 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.86%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.34%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.31%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.02%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.92%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.85%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.82%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.63%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية وحيداً بنسبة 0.16%.

وقفز 159 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 8.16%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 6.96%، فيما تراجع 32 سهماً على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 2.11%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 1.88%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 1.44%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 516.5 مليون ريال سعودي.