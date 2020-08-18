شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين هامشياً بالختام..وإعلان يوم الخميس إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحاً 0.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1348.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.9 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 16.61% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 12.19% مدفوعاً بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 2.96%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.23%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.90%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.61% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 7.39%، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.08%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.81%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.69% بضغوط هبوط سهمي البنك الأهلي المتحد، مصرف السلام-البحرين بنسبة 0.83%، 1.33%، على التوالي.

Advertisements

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، وبلغ صافي الربح 20.4 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقارنة مع 48.4 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في عام 2019، وبلغت ربحية السهم 0.45 دولار مقارنة بربحية بلغت 1.45 دولار خلال فترة المقارنة.

وأعلنت بورصة البحرين، عن تعطـل البورصة رسميـاً يوم الخميس الموافق 20 أغسطس، بمناسبة حلول رأس السنة الهجـرية 1442هـ، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الأحد الموافق 23 أغسطس.